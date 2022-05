Scoppia la bombola, 13enne avvolto dalle fiamme: elitrasportato in ospedale

La bombola di gas è esplosa e il fuoco ha avvolto un 13enne che si trovava lì vicino. Il ragazzino è stato portato in elicottero al pronto soccorso, ricoperto di ustioni.

Il fatto

Poco prima di cena, nella serata di venerdì 6 maggio, un 13enne si trovava in giardino, nella casa dove abita con i genitori in via Papa Giovanni XXIII a Curtarolo. Era a pochi passi da una bombola del gas. Come riporta il Gazzettino di sabato 7 maggio, la bombola è esplosa e una fiammata ha avvolto il 13enne che si è gettato a terra in preda a dolori atroci. Ha riportato ustioni su tutto il corpo. La famiglia ha subito chiamato i soccorsi e il Suem è arrivato con l'elicottero. Una volta stabilizzato, il ragazzino è stato ricoverato all'ospedale di Padova dove non sarebbe in pericolo di vita. A quanto si apprende dalle prime verifiche la bombola sarebbe scoppiata per cause accidentali.