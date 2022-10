Sventrato il forziere dell'area di servizio Tamoil: malviventi in fuga

Un commando stanotte, 6 ottobre alle 3 ha assaltato l'area di servizio Tamoil lungo la Sr 308 sotto il territorio di Borgoricco. Il boato si è sentito a diverse centinaia di metri di distanza.

I fatti

La banda è arrivata al distributore su un'auto di grossa cilindrata. I malviventi con attrezzi da scasso hanno manomesso la fessura del bancomat dove solitamente i clienti inseriscono il contante per pagare il carburante. Poi vi hanno inserito una "mattonella" carica di polvere pirica in gergo chiamata "marmotta". Dopo aver creato l'innesco hanno fatto saltare il forziere per poi fuggire con il bottino. La stima degli ammanchi è in via di quantificazione.

I rilievi

La deflagrazione oltre a far saltare la cassa automatica ha provocato non pochi danni alla struttura. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco che hanno transennato l'area. E' stata infatti divelta in parte la controsoffittatura della pensilina dove si trovava il forziere. Sulla scena dell'assalto sono arrivati anche i carabinieri per il sopralluogo di rito. La banda ha fatto in tempo a far perdere le proprie tracce. Lungo la Sr 308 sono presenti numerosi portali della videosorveglianza. Spetterà ora agli investigatori riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti e possibilmente arrivare ad identificare i colpevoli.