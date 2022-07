Siccità e temperature tropicali: due incendi nell'Alta "domati" dai pompieri

Emergenza incendi senza fine nel territorio padovano. Oggi, 11 luglio 2022, a distanza di pochi minuti uno dall'altro per autocombustione si sono generati due roghi. La prima emergenza si è sviluppata alle 12,30 in un campo nel comune di Borgoricco in via Olmo Sant'Antonio. A prendere fuoco sono state delle balle di fieno. Complice la siccità e di conseguenza i terreni secchi, le fiamme si sono ben presto propagate, richiedendo l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Padova che in poco meno di un'ora hanna avuto ragione dell'incendio. Alle 13 alla centrale operativa del 115 è giunto un secondo allarme. Questa volta ad essere interessata dalle fiamme è stata la sponda di un fossato corrente lungo via Piovetta Feltre a Campodarsego. Anche in questo caso è intervenuta una squadra di pompieri per domare le fiamme che si stavano sviluppando lungo tutta la sponda del fossato, creando problemi di visibilità alla circolazione a causa del denso fumo. In entrambi gli incendi, che non hanno interessato abitazioni e provocato feriti e danni materiali, la Polizia locale della Federazione ha partecipato alle operazioni di soccorso, monitorando la circolazione stradale e accertandosi che non vi fosse la mano dell'uomo all'origine dei due roghi. Alla collettività, in un momento così delicato sul fronte climatico, viene chiesto di non gettare mozziconi di sigarette accesi dal finestrino che rischiano di diventare degli inneschi micidiali.