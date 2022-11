Coniglio in "fuga", salvato dagli agenti della Polizia locale

Oggi, 3 novembre, alle 10 una pattuglia della Polizia locale della Federazione del Camposampierese ha recuperato un coniglietto da compagnia che rischiava di finire investito dalle auto in transito.

I fatti

Il tutto è accaduto a Borgoricco nella frazione di San Michele delle Abbadesse, all'intersezione tra via Desman e via Stradon. Alcuni automobilisti hanno segnalato agli agenti l'animale che stava attraversando la strada visibilmente impaurito, con il concreto rischio che venisse investito dai mezzi in transito. Gli agenti, dopo aver temporaneamente fermato la circolazione stradale, sono riusciti non senza difficoltà a recuperare il coniglio.

Il coniglio

L'animale è stato poi adagiato su una scatola e portato al Comando di Camposampiero in attesa di attivare le procedure per riconsegnarlo all'eventuale legittimo proprietario. Si tratta di un coniglietto da compagnia di colore nero con macchie bianche che si presume sia scappato da una casa presente lungo via Desman. Il coniglietto attualmente si trova presso un veterinario di Castelfranco Veneto, che sta provvedendo a visitarlo. Dai primi riscontri l'animale appare in buone condizioni. L'eventuale proprietario può contattare il Comando di Polizia locale al numero 049. 9315660 per la restituzione.