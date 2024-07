«Mamma, quando vengono i carabinieri ad arrestare questo uomo cattivo?»

La sensazione che si respira oggi, 6 luglio, in conferenza stampa, al comando provinciale di via Rismondo a Padova è che ieri poteva finire in una strage. Lo stalker che ha rapito la donna albanese e il suo bambino di 5 anni, ordinando al marito di presentarsi con le mani legate in un'area di sosta in provincia di Trento, voleva chiudere la partita uccidendo tutti, poi togliendosi a sua volta la vita. Il fatto che nell'auto ci fosse anche un bambino di 5 anni ha reso la vicenda ancora più delicata. Chi ha agito era perfettamente al corrente che sarebbe bastato un minimo errore, e sarebbe stata la fine.

Terminata l'emergenza si è saputo che il bambino, durante quegli interminabili 100 chilometri da Borgoricco a Trento rivolgendosi alla mamma ha detto: «Quando arrivano i carabinieri ad arrestare l'uomo cattivo?». Nell'ingenuità di questa frase c'è l'essenza di cosa si è vissuto ieri, con la mamma che non è riuscita a dargli una risposta, per evitare che lo stalker diventasse ancora più nervoso. Per tutto il tragitto, infatti, il barbiere di Silea (Treviso) con la mano sinistra ha guidato, mentre con la destra ha tenuto sempre la lama del coltello a pochi centimetri dalla gola delle due persone sotto sequestro. In quelle interminabili ore infatti il bambino è rimasto seduto sul posto anteriore del passeggero adagiato sulle gambe della mamma. Soltanto giunti nell'area di sosta a Trento il piccolo è stato fatto sedere dietro.

Dall'allarme lanciato alla centrale operativa alle 8,05 di ieri mattina 5 luglio fino alle 12 tutti gli effettivi dell'Arma che hanno operato hanno svolto un lavoro di squadra senza eguali, ognuno col proprio ruolo, con professionalità e massima attenzione. Era evidente a tutti che sarebbe bastata una minima mossa sbagliata e ci sarebbero scappati i morti. «Non ho parole - ha detto oggi in conferenza il colonnello Michele Cucuglielli - per ringraziare ogni singolo militare che ha lavorato. A cominciare dall'appuntato Marino Pistore che alla centrale operativa del 112 ha ricevuto la prima telefonata d'allarme del padre del bambino. Hanno lavorato in sinergia colleghi delle Compagnie di Padova, Treviso, Trento, Treviso e Vicenza che di fatto non si conoscevano. Con una impeccabile cabina di regia tutti gli effettivi hanno dato priorità assoluta a questa criticità e a mezzogiorno in punto abbiamo festeggiato la chiusura del caso senza feriti e con l'arresto del responsabile. L'Arma ancora una volta ha mostrato la sua vicinanza alla collettività e queste vicende lasciano il segno anche a noi che ogni giorno siamo in strada per garantire la sicurezza».

Non appena il barbiere di Silea è stata trascinato fuori dall'auto e ammanettato prima che potesse mettere in atto il suo piano criminale, il bambino di 5 anni ha abbracciato i carabinieri che hanno salvato la sua famiglia e a loro ha detto: «Siete stati bravi come Spiderman». Poi è voluto rimanere tutto il giorno in caserma e ha giocato con i suoi eroi, mostrando una dolcezza senza eguali, ma anche apprezzando chi si è speso per la causa in maniera impeccabile. Un racconto commuovente che ha lasciato il segno anche in quei carabinieri che avevano il difficile compito di muoversi senza macchia. Al primo intoppo, infatti, poteva finire nel sangue.

Ardair Tari una volta giunto in caserma in stato d'arresto in maniera lucida ha ammesso ai militari che il suo piano era chiaro: sterminare l'intera famiglia e poi togliersi la vita. Bisognerà ora far luce sulla vicenda per capire questo morboso astio da cosa derivi. Il barbiere albanese, uscito di galera il primo maggio scorso, conosceva la donna e pure suo marito. Non è dato sapere che tipo di frequentazione ci fosse stata con la giovane mamma, sta di fatto che lo stalker voleva chiudere la faccenda nel sangue. E ci sarebbe riuscito sicuramente se la macchina organizzativa dei soccorsi non avesse sviluppato il piano nei minimi dettagli per mettergli le manette ai polsi. Era pronto anche un negoziatore del comando provinciale di Padova nel caso la vicenda si fosse complicata, ma di fatto non c'è stato bisogno.