Sbaglia la manovra e abbatte un contatore del gas

Una manovra errata di un'autista di un mezzo pesante ha rischiato di provocare conseguenze serie per i residenti di una piccola frazione di Borgoricco. L'incidente è avvenuto in via Lovara in località Favariego.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco arrivati con una squadra da Padova, un camion avrebbe sfondato il contatore del gas metano di un'abitazione posto lungo la strada. Un errore banale di manovra che peraltro è risultato impercettibile anche allo stesso autista, ma che di fatto ha creato apprensione in paese. L'odore del gas a partire delle 4,30 di oggi 12 dicembre, si è cominciato a sentire anche nelle case. I pompieri accorsi prontamente, hanno tamponato la falla, poi è toccato ad una squadra di professionisti della condotta del gas riparare il danno e riportare la situazione alla normalità. Nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La situazione è tornata alla normalità dopo le 6 del mattino.