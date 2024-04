Al volante del furgone con l'assicurazione scaduta da otto anni

Nelle ultime settimane la Polizia Locale della Federazione sotto il comando di Antonio Paolocci ha incrementato in maniera significativa i controlli su strada, anche con l'utilizzo di tutte le moderne dotazioni tecnologiche di cui si è dotata negli ultimi anni. E i risultati si sono subito visti. Tutto questo alla luce del fatto che sono statisticamente in aumento i conducenti che si mettono al volante senza averne i più elementari requisiti.

Completamente fuori regola

Mercoledì pomeriggio 10 aprile la squadra motociclisti ha fermato lungo la SR 308 nel comune di Borgoricco un Fiat Ducato perchè segnalato da una telecamera di sorveglianza a transitare senza la prevista copertura assicurativa. Alla guida è stato identificato un 74enne del posto in possesso di regolare patente di guida. Dal controllo però è emerso che il veicolo circolava dal 2016 senza assicurazione e dal 2018 senza avere effettuato la revisione periodica. Inoltre il mezzo è risultato ancora di proprietà del padre del conducente, benchè deceduto nel 1993. Infine il Ducato era già stato sospeso dalla circolazione e messo sotto sequestro dopo un controllo dei carabinieri di qualche anno fa. Il conto alla fine per l'anziano conducente è stato salato: oltre 3.500 euro di sanzioni e un nuovo sequestro amministrativo del mezzo.

Codice della Strada non rispettato

A Sant'Andrea di Campodarsego il 9 aprile, nel pomeriggio, una pattuglia della Polizia locale ha fermato una Renault Kangoo con alla guida un sessantenne residente del posto. L'uomo è stato trovato con la patente scaduta da oltre due anni e anche la revisione del mezzo scaduta dal 2019. Sempre a Campodarsego due pattuglie sono intervenute il 9 aprile sera per un veicolo segnalato in bilico sull'argine del fiume Muson, in via Marcello. L'uomo alla guida, un cittadino straniero 46enne residente a Padova, facendo manovra in un area di sosta laterale e inserendo la prima invece che la retromarcia si è trovato improvvisamente sul pendio dell'argine, riuscendo fortunatamente a fermarsi in tempo. All'arrivo degli agenti si è scoperto però che il veicolo non era assicurato e la sua circolazione era stata sospesa perchè sorpreso in precedenza a circolare con la revisione scaduta. Anche in questo caso è scattato il sequestro amministrativo del mezzo e a carico del conducente sono state elevate diverse sanzioni per un totale di oltre 2.500 euro. Per recuperare il mezzo dall'argine è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi.