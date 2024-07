Prende fuoco una casa all'ora di pranzo: illesi un'anziana e due minori

Paura oggi 11 luglio all'ora di pranzo a Borgoricco. Poco dopo le 13 si è sviluppato un incendio in abitazione in via Giotto. Il pronto intervento dei soccorritori ha consentito di mettere in salvo una signora anziana e due minori che al momento del rogo si trovavano all'interno. Seppur sotto choc, dopo essere stati visitati dal personale medico del Suem 118, non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. L'area interessata è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

La cronaca

L'allarme al 115 è stato immediato ed è arrivato da più residenti della zona che hanno notato le fiamme. Impegnate a spegnere le fiamme, partite da una pentola sul fuoco e propagatesi anche al garage vicino, le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Cittadella con due autopompe e un'autobotte. Messa in sicurezza e portata fuori la bombola di gpl che alimentava il piano cottura. Le tre persone all'interno dell'abitazione, sono riuscite ad uscire autonomamente e mettersi in salvo. Sul posto un’ambulanza del Suem, che ha assistito i due minori e la donna. Danneggiata un’auto alimentata a metano che si trovava nel garage, messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cittadella e la Polizia Locale della Federazione. In corso gli accertamenti dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.