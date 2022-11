Incendio in pieno centro: distrutto un ricovero attrezzi di una casa

Paura oggi 28 novembre a Borgoricco per un incendio che ha completamente distrutto una struttura adibita a ricovero attrezzi adiacente ad una casa.

I fatti

Il rogo si è sprigionato attorno alle 11 in via San Leonardo. A fuoco è andata un ricovero di circa 100 metri quadrati staccato dall'abitazione principale. Grazie al pronto intervento dei soccorritori, non si registrano feriti. I pompieri, che hanno prontamente transennato l'area per operare in tutta sicurezza, allertati dai residenti sono arrivati da Cittadella e da Padova con due autopompe, un'autobotte e sette operatori al seguito. Le fiamme all'edificio, non senza fatica, sono state domate. Si è scoperto che la struttura era utilizzata dalla famiglia come deposito di attrezzature e materiale di vario tipo. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno generato l'incendio. Al momento la strada più seguita è quella di un corto circuito ad un elettrodomestico posto all'interno. L'attività di messa in sicurezza dei Vigili del fuoco si è concluso alle 14,30. Ingenti, ma ancora in via di identificazione i danni. Non è stato necessario evacuare abitazioni della zona, ma tutto il circondario ha seguito in strada le operazioni di soccorso.