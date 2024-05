Si sente male al volante e fa in tempo a fermarsi

Lotta tra la vita e la morte in ospedale a Padova. Colto da malore improvviso mentre si trova al volante della sua auto, ha iniziato a transitare in maniera incerta lungo via Desman a Borgoricco. Qualcuno ha notato quei strani movimenti e ha avuto l'intuizione di chiamare il 112. Al volante, ieri 27 maggio un uomo di 53 anni residente in provincia di Treviso. L'automobilista con le ultime forze disponibili è riuscito a fermare la marcia prima di provocare possibili gravi incidenti stradali.

La cronaca

I carabinieri della stazione di Campodarsego ieri hanno soccorso il conducente di un'auto colto da malore. L'intervento è avvenuto in via Desman. La segnalazione è arrivata al 112 da parte di altri automobilisti che hanno notato il mezzo procedere in maniera incerta e pericolosa. L’equipaggio una volta individuata e raggiunta l’autovettura segnalata, che nel frattempo si è fermata lungo l’arteria stradale, hanno accertato che il conducente, un uomo di 53anni del trevigiano versava in stato di semi incoscienza. Tempestivamente allertato il personale medico del Suem 118, il paziente è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale a Padova in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero.