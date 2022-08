Gli ultimi istanti di vita di Peron immortalati dalla telecamera

Mentre a Borgoricco si piange il pilota Enrico Peron morto sabato scorso in un incidente aereo, in Francia dove si è consumata la tragedia sono in corso le indagini sull'accaduto.

Telecamera

Una svolta decisiva per ricostruire gli ultimi istanti di vita del professionista di 33 anni di Borgoricco e del cliente francesce di 47 che si trovava a bordo dell'ultraleggero, potrebbe arrivare dalle immagini raccolte dalla telecamera GoPro che era installata sul casco del pilota rimasto ucciso.

Ipotesi

Appurato che Enrico Peron era considerato un pilota osperto con licenza di pilota professionista, restano in piedi due strade: quella dell'errore umano e del guasto meccanico. Remota la pista del volatile che potrebbe essere stato risucchiato negli ingranaggi dell'ultraleggero fino a provocarne la caduta.

Lo strazio

Mamma Marina e papà Valerio con la sorella Giorgia sono in attesa di conoscere notizie definitive da Parigi. C'è la volontà di riportare a casa il prima possibile la salma dell'adorato Enrico per poter organizzare le esequie che sicuramente saranno seguite da centinaia di amici, conoscenti e colleghi del compianto pilota con la passione per la pallavolo e il surf.