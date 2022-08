Si schianta in volo in Francia, muore pilota padovano di 33 anni

Tragedia in Francia, muore Enrico Peron, istruttore di volo, originario di Borgoricco nel Camposampierese. L'incidente è avvenuto sabato scorso, non distante dall'aerodromo di Meaux-Esbly di Seine-ed-Marne. Poco prima delle 13 Peron, 33 anni, con un cliente francesce di 47 anni a bordo si è alzato in volo per una gita panoramica, ma qualcosa non va per il verso giusto e l'ultraleggero è precipitato al suolo.

Chi era

Enrico Peron ha vissuto la prima parte della sua vita a Borgoricco. Da sempre appassionato di volo, nel 2011 si è trasferito a Parigi e ha coltivato il suo sogno fino a diventare istruttore e a trovare un lavoro stabile. Grande appassionato di sport, lo ricordano i vertici della pallavolo Campodarsego come un'atleta di spessore sia atletico che umano. Amante della vita a cielo aperto, si era specializzato anche nel surf e quando poteva correva con la sua tavola a volare tra le onde.

Il ricordo

La vittima lascia nello strazio papà Valerio, molto noto in paese dopo aver gestito in centro per molti anni un negozio di elettrodomestici e la mamma, collaboratrice scolastica. Da circa tre anni Enrico Peron era fidanzato con Matilde a cui era legatissimo e con la quale voleva crearsi una famiglia. Anche l'amministrazione comunale di Borgoricco capeggiata dal sindaco Alberto Stefani è rimasta scossa per quanto è capitato e si è recata a casa della famiglia Peron per trasmettere la propria vicinanza. Ora non si attende altro che il nullaosta della magistratura per celebrare il funerale. E' certo che saranno in tanti a voler donare al 33enne l'ultimo saluto.

Il precedente

A giugno, un altro ragazzo padovano, Corrado Levorin, 32 anni, originario di Polverara, alla guida di un elicottero mentre stava accompagnando dei clienti dalla Toscana a Resana in provincia di Treviso è rimasto vittima di un grave incidente aereo che non ha dato scampo al pilota e ai suoi passeggeri.