Quindicenne esce di casa per andare a scuola e scompare

Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i genitori di un ragazzo di 15 anni, Gregorio Bucci residente a Borgoricco.

Scomparso

Secondo quanto registrato, il giovane ieri mattina poco dopo le 6 è uscito di casa per raggiungere Padova dove frequenta con profitto l'istituto tecnico Severi. Potrebbe avere con sè circa 300 euro, i documenti di identità, ma non il cellulare che ha lasciato a casa. Pare che il ragazzo non abbia particolari problemi di salute e che il rapporto con la famiglia sia eccellente. Questo lascia un alone di mistero sulla vicenda sulla quale dal momento in cui hanno ricevuto la denuncia stanno lavorando senza soste i carabinieri del Comando Provinciale.

Ipotesi investigative

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche che lo scomparso, con un amico di Camposampiero, Cristian Sunica, anch'egli quindicenne, si sia diretto in Francia a trovare un conoscente. Sulla vicenda gli investigatori dell'Arma stanno lavorando con il massimo riserbo vista la minore età dello scomparso. I genitori del quindicenne, che è nato il 5 marzo del 2007, al momento hanno chiesto il rispetto del silenzio per non inficiare l'operato delle forze dell'ordine.