Lavoratore non in regola, stangata l'azienda agricola

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri nelle aziende agricole al fine di garantire la filiera dei prodotti alimentari per la salute dei consumatori, ma anche per accertare che non si compiano illeciti di sorta. Il controllo congiunto effettuato presso un’azienda agricola e avicola di via Postale Vecchia Nord da parte dei militari del Nas (Nucleo antisofisticazione) e della stazione di Borgo Veneto non ha riscontrato illeciti, mentre il Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) ha accertato irregolarità in merito alla messa in regola di un lavoratore che è costata all’azienda una sanzione amministrativa di 3.600 euro.

I controlli

Con l'arrivo della bella stagione questo genere di controlli verrà implementato ulteriormente in tutte le realtà del territorio di competenza con il fine ultimo di garantire la sicurezza dei fruitori ultimi degli alimenti. L'attività dei Nas proseguirà su tre linee di condotta: accertamenti di iniziativa, segnalazioni provenienti dal privato cittadino o dai carabinieri della territoriale che coprono tutta la provincia di Padova.