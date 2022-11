Ares riabbraccia la sua padrona grazie ai carabinieri

Dodici giorni a vagare per le strade senza una meta, con il rischio concreto di finire sotto una macchina e allo stesso tempo provocare gravi incidenti stradali. Si è chiusa a lieto fine una vicenda nata il 2 novembre scorso riguardante un cane che era fuggito da Borgo Veneto e di cui si erano perse le tracce.

La svolta

Ieri, 14 novembre a Villa Estense, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al 112, i carabinieri della stazione di Carmignano Sant'Urbano hanno effettuato un controllo lungo la Sp 41 dove era stata segnalata la presenza di un cane di nome Ares che si muoveva pericolosamente tra il traffico. Ebbene, i militari dell'Arma dopo aver rintracciato l'animale, non sono riusciti a bloccarlo in quanto l'amico a quattro zampe era piuttosto spaventato. Sono tuttavia riusciti a veicolarlo lungo arterie secondarie dove il traffico veicolare era meno caotico. Qui ad un tratto il cane è entrato nel cancello di un'abitazione privata e i carabinieri sono stati lesti nel chiuderlo dentro in attesa di ritrovare il legittimo proprietario.

Lacrime di gioia

I militari hanno cominciato a visionare le pagine social dei paesi limitrofi ad Este, nella speranza di trovare un post che mettesse in evidenza lo smarrimento di un cane. Alla fine gli sforzi hanno ottenuto gli esiti sperati e la proprietaria dell'animale è stata rintracciata. Quando è riuscita a riabbracciare il suo adorato "amico" è scoppiata a piangere e ha ringraziato il personale dell'Arma che ha operato per il servizio svolto. Si è anche impegnata a controllare il cane con maggiore attenzione per evitare che possa fuggire ancora. Poi all'animale è stato concesso un pasto e dell'acqua fresca dopo tanti giorni trascorsi a cielo aperto vivendo di ciò che ha trovato per strada.