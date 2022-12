Prende fuoco il garage di un'abitazione nel giorno di Natale

La pace e la magia del Natale ha subito un brusco stop alle 18,30 del 25 dicembre in via Cabriani a Borgo Veneto

L'incendio

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cabriani in località Saletto nel comune di Borgo Veneto per l'incendio del garage di un'abitazione. Dopo il primo allarme e una certa apprensione, i soccorritori hanno appurato che nessuna persona era rimasta ferita. I pompieri arrivati da Este, Padova e Legnago con due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell'abitazione. Il rogo, oltre a bruciare il materiale custodito nel garage, ha danneggiato la caldaia, il quadro elettrico e i contatori dell'acque della casa, oltre a provocare seri danni da fumo alla facciata della casa. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 22,30 con il rientro in sede delle squadre. Per i residenti un respiro di sollievo dopo tanta paura.