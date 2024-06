Si schianta in auto contro la sbarra del passaggio a livello: sfiorata la tragedia

Sfiorata la tragedia stasera 17 giugno alle 20,45 a Borgo Veneto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri una Jeep Compass con al volante un uomo del posto, è andato a sbattere violentemente contro le sbarre del passaggio a livello all'altezza di via Ca' Ponte. Siamo in un lembo di terra compreso tra Saletto e Megliadino San Fidenzio. L'automobilista sotto choc è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. L'incidente poteva costargli la vita. E' stato a lungo sentito dai militari della Compagnia di Este per cercare di capire se si sia trattato o meno di una banale disattenzione oppure il conducente fosse convinto di riuscire ad oltrepassare le sbarre che si stavano chiudendo. Come da prassi il protagonista del singolare incidente è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sulla scena oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Disagi

A causa del grave incidente la viabilità su rotaia ha subito pesanti rallentamenti. A cominciare dal treno Regionale proveniente da Mantova e diretto a Monselice che ha accumulato quasi un'ora di ritardo. Anche altri convogli hanno subito importanti ritardi. Tempo necessario ai singoli operatori di terminare le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Tale vicenda ha ricordato nei minimi dettagli una tragedia avvenuta proprio dieci anni fa, nel luglio del 2014 quando perse la vita Ugo Bertagnon di 82 anni residente a

Saletto che al volante della sua auto è stato trafitto dalla sbarra mentre transitava al volante della sua Mercedes.