Il cantieri di piazzale Boschetti non parte e la polizia ci trova dentro tre pregiudicati

Controlli congiunti in Piazzale Boschetti: tre denunciati. Nella mattina di oggi, 3 ottobre, alle prime ore dell’alba, personale della Questura, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Padova, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio all’interno dell’area di cantiere di Piazzale Boschetti. Nello specifico, al momento dell’accertamento, sono state identificate tre persone, due uomini ed una donna, che dormivano in giacigli di fortuna accostati alle pareti dell’edificio in disuso lì presente. I Poliziotti di Quartiere hanno proceduto alla identificazione dei soggetti, si tratta di una italiana di 35 anni, con diversi precedenti a carico in materia di reati contro il patrimonio e in violazione delle norme sugli stupefacenti e di due cittadini tunisini, anche loro con precedenti a carico della stessa specie, la cui posizione sul territorio è stata sottoposta agli accertamenti del locale Ufficio immigrazione. I tre, che sono stati allontanati dall’area, saranno denunciati per invasione di terreni ed edifici.

Il cantiere

In piazzale Boschetti c'è un cantiere in forte ritardo, che quindi "permette" di trovare riparo ai senza tetto. I privati dovranno investire altri 630 mila euro dopo la perizia che ha rivisto i conti in base alle modifiche sul progetto iniziale. Non sorgerà più un pensionato di lusso, ma residente e uffici, con 94 posti auti anzichè 51 e senza "cancellare" la terza corsia in via Trieste. I privati però non estingueranno il debito con il Comune pagando un bonifico, ma in opere pubbliche. I proprietari hanno già dato la loro disponibilità per occuparsi del montaggio e instalazione della vela, ma anche della riqualificazione dell'argine che dal Portello arriva alla passerella di via Venezia e parco Europa. Dovranno anche realizzare un marciapiedi in via del Commissario, dove ci sono scuole e asili, un parcheggio da 30 posti auto in via Galante a San Lazzaro, la ciclabile in via Maroncelli e ridisegnare completamente via Cardan a Mortise. Per farlo avranno un anno di tempo dalla consegna ufficiale del permesso a costruire, che dovrebbe arrivare tra poche settimane.