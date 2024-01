Migranti nascosti dentro a un camion proveniente dalla Bosnia: c'è anche una donna incinta

Erano nascosti dentro a un camion, sotto il telo che ricopriva il carico di legna stivato da un'azienda bosniaca sul mezzo pesante che oggi pomeriggio, poco dopo le 17, è giunto a Selvazzano in via Roma. Destinatari del carico di legna la ditta Zaccarato Verde Casa, ma per grande sorpresa di Stefano Babetto, dipendente che gestisce l'attività, e la sua collaboratrice Arianna, dentro il bilico si sono accorti esserci delle persone. E' soprattutto il suo lamentarsi, piangere, che si sente da fuori del mezzo. Inutile dire che sia i i due dipendenti e l'autista erano tra il preoccupato e lo spaventato e hanno immediatamente chiamato i carabinieri affinché intervenissero. Avvicinandosi al telo, come si vede anche nelle immagini del video qui sotto, si vedono mani che cercano uno spiraglio, una via d'uscita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autista aveva ieri, una volta finito di caricare il mezzo di bancali di legna, lasciato in un parcheggio vicino all'entrata dell'autostrada il camion per fare poi ritorno a casa. Questa mattina ha preso la via per l'Italia inconsapevole che oltre alla legna stava trasportando delle persone. Tra queste, tutti giovani, si scoprirà poi esserci anche una ragazza incinta. Ha viaggiato per otto ore a parte una piccola sosta prima di arrivare a Selvazzano quando, come si diceva, erano circa le 17.

Una decina di minuti dopo è giunta una prima pattuglia. I due carabinieri hanno cercato di capire cosa stesse accadendo ma non è semplicissimo interagire con l'autista che si esprime esclusivamente in bosniaco. Urla preoccupato che questa situazione potrebbe creargli dei problemi. Poco dopo è arrivata una seconda pattuglia dei carabinieri. L'agente donna che è a bordo si rende subito conto che bisogna prima di tutto occuparsi della ragazza della quale si sente la voce appena aperta la porta. Intuizione giusta perché la giovane è appunto incinta. Ha viaggiato, con gli altri tra cui il suo compagno, restando in piedi in uno spazio molto ristretto e gelido. L'agente la fa sistemare in un'area dell'azienda Zaccarato al riparo da occhi indiscreti, per metterla a suo agio. La perquisisce per assicurarsi che sia tutto a posto e poi si occupa di lei. Intanto i colleghi fanno scendere gli altri giovani che con lei hanno intrapreso questo viaggio disperato. Non sarebbe la prima volta che vicende così terminano tragicamente. Quale sia il loro paese di provenienza è presto per dirlo e anche il numero esatto di quante persone nascoste fossero presenti sul camion rimorchio. Chi scrive, oltre alla ragazza incinta, ha contato almeno altre 5 persone ma potrebbero essere di più. Il camion è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizia. L'autista è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.