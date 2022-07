Massacrato di botte dal figlio ubriaco: ricoverato in gravissime condizioni

Si è accanito sul padre con estrema violenza, lasciandolo in fin di vita: un 67enne residente nell'Alta Padovana è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato massacrato di botte dal figlio 24enne.

I fatti

È successo la sera scorsa: come racconta "Il Gazzettino" il giovane è rincasato per l'ennesima volta ubriaco fradicio, venendo rimbrottato dal padre. Il rapporto tra i due non era già certo dei migliori, visto che il 24enne aveva più volte maltrattato l'uomo, ma in questa occasione nella testa del giovane è scattata una terribile molla che l'ha portato a scagliarsi con furia cieca sul padre, colpendolo ripetutamente con calci tanto da lasciarlo a terra privo di sensi e in una pozza di sangue. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno immediatamente trasportato in ospedale il 67enne, e i carabinieri, che hanno portato in caserma il figlio, già seguito dai servizi sociali.