Il sorriso di Sara rimarrà in eterno nel cuore della comunità

La parrocchia di Bovolenta oggi ha ospitato il funerale di Sara Buratin, la mamma di 40 anni, uccisa il 27 febbraio scorso a coltellate dall'ex compagno Alberto Pittarello di due anni più giovane. E' stata una giornata carica di emozioni e di dolore quella odierna, 7 marzo, che ha contraddistinto l'addio ad una donna che amava la vita, aveva un lavoro, sani principi, appassionata di sport. Fin dalle prime luci della giornata il piccolo paesino della Saccisica ha vissuto il lutto cittadino proclamato dal sindaco Anna Pittarello, gestendo le emozioni con compostezza, proprio come richiesto dalla mamma di Sara e dal resto del suo nucleo familiare. A Bovolenta sono arrivati in tanti per assistere alle esequie. Dai colleghi di lavoro di Sara, agli amici del mondo dello sport di cui la vittima era grande appassionata, ma anche semplici cittadini che di fronte a questo devastante fatto di sangue hanno voluto dire una preghiera in nome di una donna che chiedeva soltanto di vivere in serenità a fianco alla sua adorata figlia.

Le esequie

A celebrare il rito funebre ha presenziato il parroco don Lodovico Casaro. Chi non ha trovato posto in chiesa ha assistito alla celebrazione dal piazzale esterno alla parrocchia. Ha presenziato l'intera amministrazione comunale capeggiata dal primo cittadino Anna Pittarello, che sia dai primi istanti in cui si è consumata la tragedia ha funto da collante tra le due famiglie coinvolte e la comunità. Sì perchè i Buratin e i Pittarello a Bovolenta sono due nuclei conosciuti, apprezzati e ben radicati. Ecco che quanto è accaduto, senza un preavviso, senza un minimo segnale di pericolo, ha lasciato tutti senza fiato. E la comunità, nonostante lo strazio e la piena condanna al gesto posto in essere dall'ex compagno, ha reagito con maturità, condannando ogni forma di odio e di rancore, a vantaggio dell'amore, della condivisione, della complicità tra vicini di casa, amici e parenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sara adesso brilla in Cielo

Nel corso dell'omelia don Casaro ha portato messaggi di speranza ai familiari di Sara, ma anche di Alberto, uniti loro malgrado in un unico grande dolore. Ha ricordato come la morte, il termine della vita terrena sia straziante per ogni comune mortale, ma chi vive nella fede, non può non pensare che adesso Sara vivrà in eterno nel regno dei Cieli e pregherà per i suoi cari, proteggendo tutte le persone che ha amato e da cui è stata amata. Ha poi rivolto parole di grande spessore umano alla figlia di Sara e Alberto, implorandola di iniziare una vita difficile, ma emozionante in cui dovrà scegliere la via del bene, farsi guidare dagli affetti più cari e donare la proprie sana crescita alla mamma che in questo momento non è più al suo fianco. Il sacerdote ha poi invitato tutti i presenti a non aver paura di aprire il proprio cuore a persone fidate, ad esprimere la propria fragilità umana, perchè è solo attraverso il dialogo, il confronto e l'apertura dell'animo che si riescono a risolvere anche quelle situazioni che purtroppo Alberto non è riuscito a sedimentare e a superare. Si è infine soffermato sulla lunga frequentazione che i due ex conviventi hanno avuto dal cui amore è nata una splendida figlia e che ha donato loro emozioni, esperienze costruttive e momenti di sana spensieratezza.

Il messaggio del primo cittadino

«La nostra Comunità di Bovolenta non avrebbe mai voluto ricevere una notizia sconvolgente come quella arrivata martedì 27 febbraio, quando due giovani vite sono state tragicamente spezzate. Come sindaco di questa Comunità, non riesco a non pensare alla foto che ritrae Sara sorridente e felice e alla coincidenza che l ’ha vista lasciarci il giorno del nostro patrono, San Gabriele, il Santo del sorriso. Da quel giorno la nostra Comunità sopravvive incredula, pervasa da un accavallarsi di ricordi e sentimenti contrastanti per due ragazzi che se ne sono andati troppo presto, lasciando in noi dolore e anche rabbia. Da quel giorno il nostro pensiero accorato va ad una figlia che rimane orfana, e a due famiglie ferite nel profondo. Riconosciamoci famiglie tanto feconde quanto fragili, dove un disagio può far male. Aiutiamoci ad accettare che certe domande rimarranno senza risposta. Vogliamo credere in una Comunità che né condanna, né assolve ma che rispetta un dolore inspiegabile. Vogliamo credere in una Comunità compassionevole che prenderà per mano la giovane adolescente e chi con lei oggi piange Sara e Alberto. Tocca a ognuno di noi, con una nuova attenzione nei confronti dell’altro, prenderci cura della nostra Comunità. In questo periodo di Quaresima che ci prepara alla Santa Pasqua, sia per tutti noi un tempo di riflessione sul valore della vita, affinchè da questa dolorosa ferita germoglino frutti di pace e di speranza».

I compagni di scuola

«Ciao, cara Sara, siamo i tuoi compagni. Il nostro percorso è iniziato fin dall'infanzia, dalla prima classe dell'asilo e, la nostra strada, è rimasta la stessa fino alla terza media. Sai, ci ritorna in mente l'energia positiva che trasmettevi, la tua bontà d'animo e la leggerezza con la quale affrontavi la vita. Poi, i nostri percorsi, ci hanno portato a dividerci e creare ognuno il nostro cammino. Sì, le strade, ad un certo punto ci hanno messo davanti a scelte diverse, ma la nostra amicizia è rimasta. Ora, cara Sara, ci manchi e ci manca il tuo sorriso. Ma ci siamo, siamo ancora uniti per te, ci siamo per tua figlia, per Maria, per Angela. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia, Sara e a quella di Alberto. Il ricordo di te rimarrà sempre vivo in noi».

I parenti

La serie di interventi durante la cerimonia si è chiusa con le persone più vicine a Sara che ora ne piangono la morte. «Sara sei il sole, una luce che continuerà a risplendere dentro a noi. La tua presenza, come il sole, ha illuminato le nostre vite, donandoci calore, energia e gioia. Il tuo sorriso contagioso, la tua forza d'animo e la tua passione per la vita continueranno ad ispirarci ogni giorno. Ti amiamo, i tuoi amici del cuore, i tuoi cugini, i tuoi zii». Uno scrosciante ed emozionante applauso ha accompagnato, infine, il feretro fuori dalla chiesa. Per tutta la durata del funerale hanno presenziato anche esponenti delle forze dell'ordine e volontari della protezione civile che hanno contribuito in maniera preziosa all'organizzazione logistica in piazza della chiesa di centinaia di fedeli.