Pugni e una coltellata al "rivale": un anno e mezzo ai domiciliari

Nell'agosto del 2019 ha aggredito con pugni e una coltellata un suo conoscente per futili motivi. A distanza di oltre quattro anni per un uomo di 45 anni di Bovolenta è giunto da pagare il conto con la giustizia. Ieri 13 settembre i carabinieri della locale stazione gli hanno notificato un'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova. L'indagato, già noto alle forze dell'ordine dovrà rimanere in regime di arresti domiciliari per un anno, 6 mesi e 17 giorni. Verrà costantemente monitorato per accertarsi che rispetti fedelmente la misura restrittiva a cui è stato sottoposto.

Cosa è successo

Quattro anni fa, per pura casualità l'aggressore ha incontrato un suo vicino di casa fuori di un bar del centro di Bovolenta. Ne è nato un diverbio verbale, che in pochi minuti si è trasformato in violenza inaudita. La vittima è stato colpito con una raffica di pugni, poi l'aggressore ha estratto dalla tasca un coltello e l'ha colpito. Solo per pura casualità non si è verificata una tragedia. I carabinieri a lungo hanno cercato di capire le vere cause del diverbio, ma al momento resta oscuro perchè i due residenti di Bovolenta abbiano risolto nel sangue un problema.