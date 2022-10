In affido ai servizi sociali, trova il modo di mettersi ancora nei guai

E' sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ma è riuscito comunque a peggiorare la propria situazione con la giustizia. Ora rischia una misura più restrittiva.

La vicenda

Protagonista è un uomo di 37 anni nomade domiciliato ad Albignasego che sta scontando una condanna per reati contro il patrimonio in affido ai Servizi sociali. Quest'ultimo invece di seguire alla lettera il suo programma di recupero ed evitare situazioni spiacevoli, il 2 ottobre scorso mentre si trovava in auto a Bovolenta, ha avuto un acceso screzio con un automobilista di 60 anni di Padova. Motivo del contendere futile, ma che ha spinto il trentasettenne a regolare i conti in maniera decisa. Per far valare le proprie ragioni ha pensato bene non solo di inveire contro l'altro automobilista, ma di minacciarlo e picchiarlo. Il fatto si è consumato lungo un'area arginale di Bovolenta. La vittima non appena si è messa in salvo, ancora scossa, è andata a denunciare tutto in caserma dai carabinieri di Bovolenta. I militari dell'Arma con gli spunti investigativi raccolti in sede di denuncia, sabato 8 ottobre hanno denunciato per lesioni personali e minacce il nomade di Albignasego. L'incartamento è ora nelle mani dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se adottare o meno qualche misura restrittiva.