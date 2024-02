Femminicidio a Bovolenta, mamma di 41 anni accoltellata. Ritrovata in un canale il marito suicida

Tragedia oggi 27 febbraio a Bovolenta. Una donna di 41 anni Sara Buratin, è stata accoltellata a morte non distante dalla stazione dei carabinieri. L'omicidio si è consumato all'interno delle mura domestiche dove vive sua mamma, che dopo aver trovato il cadavere della figlia avrebbe avuto un malore. La donna, lascia una figlia di 12 anni. Il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118 non sono serviti a salvarla. La zona è stata transennata dai militari dell'Arma che adesso stanno effettuando tutte le indagini del caso. Sul posto è intervenuto anche il sindaco. Intorno alle 18, l'auto del marito sarebbe stata ritrovata a Ca’ Molin, frazione di Bovolenta, nel fiume ed ora sono in corso le operazioni di ripescaggio. E' l'ennesimo omicidio che vede una donna rimanere a terra priva di vita. A Bovolenta, comune tranquillo, la popolazione è sconvolta per la macabra notizia.

Indagini

Sulla zona del delitto si trovano ora i carabinieri del Nucleo investigativo che stanno cercando di far luce sull'accaduto. Si indaga per capire il movente, ma dopo il ritrtovamento dell'auto, sembrerebbe tutto molto chiaro. Pare la persona fosse molto nota in paese. Tra chi la conosceva adesso è caduto lo sconforto per un dramma senza alcuna spiegazione. Il sindaco Anna Pittarello: «La conoscevo bene, sono notizie che lasciano senza fiato. Piena fiducia negli inquirenti, affinchè si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione delle indagini».