Funerali separati, ma grande affetto e rispetto tra le due famiglie

Giovedì 7 marzo è la data più accreditata per ospitare nella parrocchia di Bovolenta i funerali di Sara Buratin, 41 anni, l'assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova, uccisa a coltellate martedì 27 febbraio dall'ex fidanzato Alberto Pittarello. Ieri all'istituto di Medicina legale di Padova, si è svolta l'autopsia per ricostruire nel dettaglio i suoi ultimi istanti di vita e il fendente che di fatto le è stato fatale. Nelle prossime ore, a cavallo tra sabato e domenica, la famiglia scioglierà le riserve per annunciare la data definitiva delle esequie. Nel frattempo, visti gli esiti del rinvenimento del cadavere del suo ex, l'autorità giudiziaria ha già messo a disposizione della famiglia di Alberto Pittarello, 38 anni, per celebrare il funerale. L'unico dato certo, al momento è che saranno due funerali separati. Ma su i rapporti che in queste ore difficili intercorrono tra le due famiglie oggi, primo marzo, ha parlato il sindaco Anna Pittarello, che conosce a meraviglia i due nuclei.

«Solo rispetto e affetto, nessun rancore e alcun odio»

«Mi faccio portavoce dei familiari più stretti di Sara e Alberto - ha detto il primo cittadino - per lanciare un messaggio di pace in paese. Si è consumata una tragedia drammatica. Ci sono due concittadini che non ci sono più e una figlia adolescente che in pochi minuti ha perso mamma e papà. Le due famiglie si sono incontrate, hanno pianto insieme, si sono abbracciate, hanno ricordato i momenti belli trascorsi insieme per venti lunghi anni da Sara e Alberto. Ribadisco, non ci sono rancori, non ci sono tensioni, solo un dolore composto. Da quanto ho capito la mamma di Sara parteciperà alle esequie di Alberto e viceversa. Per il funerale di Sara proclamerò il lutto cittadino e farò un discorso all'altare per ricordare le due persone e rinnovare il mio appello alla collettività affinchè l'amore e la complicità abbia sempre il sopravvento sull'odio e il rancore».

Una tragedia inaspettata

Concludendo il suo ragionamento Anna Pittarello ha fatto sapere: «Ho più volte chiesto alle due famiglie se vi fossero tensioni nella coppia, ma di fatto nessuno dei due ha mai manifestato comportamenti lesivi verso il prossimo. Tutto questo rende il dramma ancora più difficile da spiegare. Di fatto non lo sapremo mai, ma ora tutto questo conta poco a fronte di una figlia di 15 anni che deve crescere sana, equilibrata e con tutto l'affetto del mondo. Rinnovo alla collettività - ha concluso - l'appello della mamma di Sara che dopo questi terribili momenti, chiede riservatezza».

Indagine chiusa

Con il rinvenimento del corpo senza vita dell'indagato per l'omicidio di Sara Buratin, si chiude di fatto l'indagine coordinata dal pubblico ministero Sergio Dini. Dall'attività investigativa, dall'analisi dello smartphone che il caldaista ha gettato sull'argine prima di inabissarsi con il furgone, sarebbe emerso che pochi minuti prima di accoltellare a morte la ex avrebbe scritto un paio di messaggi ad un amico. Messaggi banali, di circostanza, che probabilmente volevano essere un ultimo desiderio di aiuto prima

di compiere il duplice insano gesto. Fuori dal cortile dove si è consumato l'omicidio anche oggi sono apparsi mazzi di fiori e cuori in ricordo di una splendida mamma morta per mano di chi diceva di amarla.