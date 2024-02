Le 48 ore che hanno sconvolto la comunità di Bovolenta

E' durato 48 lunghe ore il dramma a Bovolenta caratterizzato prima dalla morte di Sara Buratin, 41 anni, assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova e il rinvenimento del corpo senza vita di Alberto Pittarello, 38 anni, operaio caldaista in una ditta di Ponte San Nicolò, che dopo aver ucciso l'ex convivente, non è riuscito a trovare la forza per andarsi a costituire e al volante di un furgone Nissan si è lasciato scivolare lungo l'argine del Bacchiglione all'altezza della frazione di Ca'Molin. L'ennesimo femminicidio in Italia, il terzo in pochi mesi in Veneto. Non è dato sapere da quanto tempo Alberto covasse un sentimento perverso di distruzione nei confronti di quella che per vent'anni è stata la sua compagna di vita. Dal loro amore è nata una splendida figlia che ora ha 15 anni e nel giro di pochi minuti si è trovata senza mamma e papà. E' lui, purtroppo la terza "vittima" innocente di un dramma che ha sconvolto l'intera comunità del piccolo paesino della Saccisica.

L'omicidio

Martedì mattina 27 febbraio Alberto Pittarello, che preventivamente si era preso per il giorno del delitto una giornata di ferie dal lavoro, a metà mattinata è andato in viale Italia a casa della mamma di Sara dove la ex da due settimane si è trasferita a seguito di alcuni dissapori di coppia. Non è stato facile convincere Sara a scendere in cortile. La scusa è stata di uno scooter che il caldaista aveva trovato per la figlia quindicenne. Non è dato sapere cosa si siano detti Sara e Alberto, ma in pochi secondi l'uomo ha impugnato una lama e con violenza inaudita l'ha colpita a morte. Secondo una prima analisi esterna della salma, sarebbero venti le ferite rinvenute sul corpo straziato dell'assistente alla poltrona. Una volta completata la mattanza, Alberto è risalito sul suo furgone e si è diretto a Ca' Molin. Qui ha lasciato il suo smartphone sull'argine, ha messo il furgone in folle e si è lasciato trasportare in acqua fino a trovare la morte. Soltanto nel secondo pomeriggio di martedì gli investigatori dell'Arma sono riusciti a ricostruire il percorso fatto da Alberto da viale Italia fino a Ca' Molin. Sull'argine sono rimaste le impronte degli pneumatici sull'erba. Le ricerche sono partite in tempo reale, ma poi l'oscurità ha costretto i sommozzatori ad interrompere le ricerche. Ieri, 28 febbraio è stato localizzato il punto ad una profondità di cinque metri dove si trovava il furgone, ma le condizioni meteo pessime hanno inibito qualsiasi intervento. Quello che è successo oggi alle 16,30 è ormai chiaro. La fine di una vicenda di omicidio suicidio come tante purtroppo la cronaca porta alla luce. Con due famiglie distrutte dal dolore e una figlia di 15 anni che non può più chiamare mamma e papà.

Chi erano Sara e Alberto

Sara Buratin e Alberto Pittarello si erano conosciuti una ventina di anni fa. Giovanissimi sono diventati presto inseparabili. Dal loro amore è nata una figlia che ora ha quindici anni. Chi li ha conosciuti non ha mai riferito di dissapori. Sembrava la classica coppia perfetta. Due settimane fa all'improvviso Sara ha comunicato al compagno che per un po' si sarebbe trasferita dalla mamma con la figlia. Tra l'altro mamma Maria è rimasta vedova del marito proprio nei primi giorni di febbraio. Questa scelta appariva condivisa anche da Alberto, ma con il passare dei giorni evidentemente la sua fragilità umana l'ha portato a vedere questa separazione come un vero e proprio addio. Un abbandono che non è riuscito a sedimentare, un "lutto" che non è riuscito a gestire. Di qui, in silenzio, senza far trasparire le sue insane decisioni, martedì ha portato a compimento il suo piano diabolico, togliendo dalla faccia della terra la donna che ha amato per venti anni e poi lasciandosi travolgere dalle gelide acque del Bacchiglione. Sara, oltre al lavoro, era un'appassionata di sport. I suoi profili social sono un inno all'attività fisica che la donna metteva tra le priorità della sua vita. Anche Alberto amava lo sport, nello specifico le escursioni in montagna e il calcio a 5. Nessuno sarà mai in grado di stabilire quali meccanismi siano andati in corto circuito nelle ultime settimane per arrivare ad un epilogo così drammatico e inaspettato.

Lutto cittadino per il funerale di Sara

«Il paese è sconvolto, ho trascorso le 48 ore più impegnative emotivamente parlando della mia esperienza di sindaco. Adesso ho bisogno di riposare, sono distrutto per quanto è potuto capitare. Due ragazzi morti in circostanze tragiche senza la possibilità di intervenire preventivamente per salvarle». A parlare è Anna Pittarello, primo cittadino di Bovolenta che tra l'altro è lontana parente di Alberto essendo il figlio del cugino di suo padre. Il primo cittadino ha affidato ai social il suo dolore con una frase

che lascia ben poco ai commenti: «Sono giorni tanto difficili, sto cercando di gestire tante situazioni complesse, grazie per il sostegno che mi state dando, è importante. Cerco di dormire un po' se ci riesco». Il giorno del funerale di Sara Buratin sarà proclamato il lutto cittadino in onore di una donna, di una mamma, che ha perso la vita per mano di un uomo che diceva di amarla.