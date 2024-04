Con la patente revocata da 15 anni è stata sorpresa al volante

Nonostante si trovasse senza patente da quasi quindici anni, imperterrita ha continuato a guidare. Con tutta probabilità in questi anni non è mai stata sottoposta ad accertamenti su strada, ma la fortuna alla fine le ha girato le spalle. I carabinieri della stazione di Bovolenta hanno denunciato in stato di libertà una cittadina italiana di 41 anni residente a Conselve per guida senza patente reiterata nel biennio, conosciuta alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

Nella mattinata del 29 aprile durante un posto di controllo effettuato in pieno centro i militari dell'Arma di Bovolenta hanno fermato e controllato la donna alla guida di un’auto. Quando è stato il momento di esibire i documenti l'automobilista ha detto che non aveva la patente. Controlli approfonditi hanno permesso di scoprire che il documento di guida gli era stato revocato con decreto da parte della Prefettura di Padova il 3 dicembre 2009. Per la donna, che ha provocato a giustificarsi in tutte le maniere, è scattata la denuncia con il contestuale sequestro del veicolo.