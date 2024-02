Dall'amore nato sui banchi di scuola alla trappola finale del motorino

Sara Buratin e Alberto Pittarello si conoscevano fin dalla loro giovinezza. Tra loro è subito sbocciato l'amore. All'inizio un sentimento fanciullesco che con gli anni ha dato spazio ad un vero e proprio desiderio di fare famiglia. Una coppia che è sempre stata felice. La differenza di età, seppur minima, non era mai stata un problema. Alberto aveva 39 anni, Sara due in più. L'uomo era un affermato tecnico caldaista, Sara assistente alla poltrona in uno studio dentistico di Padova. Avevano dunque anche un'indipendenza economica che permetteva loro di condurre una vita normale, senza particolari assilli. Nel 2008 dalla loro convivenza è nata una splendida figlia che ad agosto raggiungerà i 16 anni di vita.

Non solo lavoro

Sara e Alberto amavano i viaggi. Era la montagna il loro grande amore. Sia in estate che in inverno amavano fare lunghe passeggiate nelle Dolomiti. La montagna, l'alta quota li facevano sentire bene e non appena le ferie lo consentivano, riempivano una valigia e partivano. Con quella spensieratezza che non hanno mai perso fin dai primi sorrisi, i primi baci, dell'adolescenza. Sara oltre ai viaggi e alla montagna, era anche un'appassionata di sport. Ci teneva molto al suo fisico e faceva sport con grande passione e dedizione.

Il brusco risveglio

Qualcosa tra i due si è rotto già a partire dal nuovo anno. Quel feeling che li ha sempre legati non esisteva più. Qualche litigata, la voglia di riprovarci, il senso di impotenza verso una relazione che stava naufragando ha distrutto emotivamente mamma e papà. Fino alla scelta drastica maturata un paio di settimane fa di provare a stare un po' separati. Sara ha così deciso di trasferirsi di qualche chilometro e tornare a vivere da mamma Maria dove di fatto è stata poi uccisa. Ovviamente la scelta di allontanarsi dalla "bomboniera" per tornare dalla mamma non è stata gradita da Alberto che a più riprese ha tentato di chiarire la situazione senza di fatto riuscirvi.

La trappola mortale

Tra i due i rapporti si erano raffreddati, ma la fiducia costruita negli anni non era mai venuta meno. Quando Alberto ha detto a Sara di aver trovato uno scooter per la loro figlia, lei non pensava a nulla di drammatico. Ha accettato di uscire di casa per vedere questo motorino in cortile, ma invece del mezzo a due ruote per la figlia ha trovato un assassino che a tradimento si è presentato all'appuntamento con un coltello. Non l'ha neanche guardata in faccia, l'ha colpita ripetutamente alle spalle. In attesa dell'autopsia, si parla di venti fendenti che hanno chiuso per sempre una storia d'amore nata sui banchi di scuola e conclusa nel modo più atroce.