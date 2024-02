«Nessuna pista parallela: cerchiamo Alberto e il furgone nel Bacchiglione»

Alle 11,40 le ricerche sono state sospese per le avverse condizioni meteo. In linea di massima il furgone è stato individuato in mezzo all'alveo del fiume. Si attendono condizioni meteo favorevoli per poter riprendere le ricerche. Proseguono senza sosta le ricerca a Ca' Molin di Bovolenta del furgone Nissan e del corpo di Alberto Pittarello, 39 anni, che ieri 27 febbraio, ha ucciso con venti coltellate l'ex convivente Sara Buratin. Le condizioni meteo non sono favorevoli e i sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno faticando non poco per arrivare ad individuare il punto esatto dove il mezzo si è adagiato nel fondale. Le ricerche andranno avanti ad oltranza. L'area è transennata e oltre ai pompieri sono presenti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova e i colleghi della Compagnia di Piove di Sacco. Il fatto che al momento non sia ancora stato rinvenuto il corpo dell'ex fidanzato di Sara lascia aperto tutti gli scenari, ma i vertici locali dell'Arma al momento non hanno dubbi di sorta.

Nessuna pista alternativa

«Non esistono piste alternative al momento. Siamo concentrati sul letto del Bacchiglione dove siamo convinti ci siano il furgone Nissan e Alberto Pittarello». A riferirlo agli organi di informazione è stato oggi 28 febbraio alle 11,30 il capitano Domenico De Luca al comando della Compagnia di Piove di Sacco dei carabinieri. L'ufficiale ha anche riferito che l'attività più importante in questo momento la stanno svolgendo i Vigili del fuoco chiamati al difficile compito di riportare in superficie il furgone. E' stato inoltre confermato che sull'argine del Bacchiglione nella tarda serata di ieri è stato rinvenuto ancora acceso lo smartphone di Alberto Pittarello. Lo strumento è stato sequestrato per essere analizzato e ricostruire nel dettaglio le ultime ore che hanno preceduto la tragedia.