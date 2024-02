Indagini ad una svolta: individuato un corpo nel fondale del Bacchiglione

Siamo probabilmente ad una svolta decisiva nell'omicidio di Sara Buratin. I vigili del fuoco nelle prime ore del pomeriggio odierno, 29 febbraio, approfittando delle condizioni meteo che si sono stabilizzate, si sono gettati nel Bacchiglione per individuare il furgone Nissan e soprattutto capire chi ci potesse essere all'interno. Ebbene, dai primi riscontri uno dei sommozzatori impegnati avrebbe visto il corpo senza vita di Alberto Pittarello all'interno. L'attività per riportarlo in superficie non è semplice, ma tutti i dubbi che si sono creati nelle ultime ore su un possibile depistaggio messo in atto dall'assassino di Sara Buratin sarebbero caduti. Resta ora l'attesa per la conferma definitiva di queste indiscrezioni.

(notizia in aggiornamento)