Braccialetto elettronico a stalker molesto: era arrivato a minacciare i genitori di lei

Una lunga serie di molestie e dispetti che hanno coinvolto addirittura i familiari della ragazza, una esclatation che è andata sempre in peggio. Per questo i carabinieri della stazione di Spinea, in provincia di Venezia, hanno applicato la misura del divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico, a un uomo di 39 anni, il quale si è reso gravemente responsabile di stalking nei confronti dell'ex fidanzata.

Accanimento

I due si sono conosciuti su Facebook e la loro relazione è durata poco. Ma il 39enne, residente in provincia di Padova, non è riuscito a rassegnarsi alla fine di questo rapporto, così da aprile scorso ha iniziato a infastidire la ex in maniera davvero pensante tanto da coinvolgere anche i familiari di lei. L'uomo è arrivato a bucare le ruote dell'auto alla madre della donna e ha addirittura otturato con la colla le serrature delle porte. Non soddisfatto ha scritto frasi diffamatorie sia sulle pareti di casa che di un supermercato e ha poi lasciato solvente sull'uscio dell'abitazione come ultima minaccia. Per questo i militari dell'Arma, ricevute le denunce della donna e ricostruito l'intero quadro di molestie subite da lei e i suoi familiari, hanno informato l'autorità giudiziaria, che ha così disposto all'uomo il divieto di avvicinamento con tanto di applicazione del braccialetto elettronico.