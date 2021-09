Cacciava uccellini in periodo di divieto generale: 78enne denunciato

L'uomo è stato sorpreso a cacciare in periodo di divieto generale (per di più anche di martedì, giornata di “silenzio venatorio”) e con l’ausilio di richiami elettroacustici vietati dalla legge

Proseguono i controlli dei carabinieri forestali in ambito venatorio: dopo gli accertamenti estivi sulla corretta detenzione dei richiami vivi presso gli allevatori di avifauna, nei giorni scorsi i militari della Stazione Forestale di Cittadella, nell’ambito di un dedicato servizio alla prevenzione e al contrasto del bracconaggio hanno denunciato un cacciatore classe ’43, perché sorpreso a cacciare in periodo di divieto generale (per di più anche di martedì giornata di “silenzio venatorio”) e con l’ausilio di richiami elettroacustici vietati dalla legge.

I fatti

Dopo un mirato appostamento nelle campagne intorno a Piazzola sul Brenta, allertati da alcuni spari, i militari mimetizzatisi nella vegetazione sono riusciti ad individuare l’uomo che, in prossimità di una abitazione isolata, stava tranquillamente imbracciando un fucile alla ricerca di qualche piccolo esemplare di uccello da dover abbattere. Attraverso l’utilizzo di un potente cannocchiale militare, in uso ai reparti forestali dell’Arma, si è potuto osservare e delineare i comportamenti dell’uomo fino al punto in cui è scattato l’intervento repressivo. All’uomo, colto in flagranza di reato, sono stati quindi contestati diversi reati, tutti riconducibili a violazioni della legge che disciplina l’esercizio venatorio: caccia in divieto generale, abbattimento di specie particolarmente protetta, utilizzo illecito di richiami elettroacustici. L’arma gli è stata sequestrata insieme ai richiami. Ora, oltre al procedimento penale che prevede la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno, l’uomo rischia anche la sospensione della licenza di caccia da uno a tre anni, che regolarmente possiede