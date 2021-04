Bracconaggio sui Colli: trovato laccio illegale sul Venda, denunciato 75enne

I carabinieri forestali alle prime luci dell’alba di domenica hanno colto in flagranza il responsabile del laccio scoperto da un escursionista nella zona di Pedevenda, sul versante sud del Monte Venda. Il fatto era stato denunciato la mattina di sabato alla Stazione Carabinieri Forestale di Montegrotto e subito, in collaborazione con la Stazione Forestale di Monselice, sono partiti gli appostamenti che all’indomani mattina hanno documentato l’azione di un uomo del posto, classe ’46, nel mentre sistemava e rinforzava un laccio metallico posizionato in corrispondenza di un ulivo.

Denunciato

Il fatto ha subito consentito di attribuire le responsabilità all’uomo che, sorpreso dai militari, non ha potuto far altro che ammettere le proprie intenzioni. Nelle vicinanze c’era ancora un volpe morta in avanzato stato di decomposizione che, in accordo con il dirigente del Servizio di Igiene Urbana Veterinaria dell’Ulss 6 Euganea, dopo essere stata minuziosamente fotografata, è stata portata via. Ora le immagini saranno valutate da veterinari esperti in necroscopia per determinare se la morte sia sopraggiunta per soffocamento. Per ora le contestazioni sono quelle di utilizzo di mezzi di caccia non consentiti all’interno dell’area protetta del Parco Regionale dei Colli Euganei, nonché il tentativo di uccisione di animale ma la sua posizione potrebbe aggravarsi proprio se verrà dimostrato il nesso causale tra la morte della volpe rinvenuta nelle immediate vicinanze e il laccio metallico ora sottoposto a sequestro. I Carabinieri Forestali comunque escluderebbero che l’intento dell’uomo fosse quello di catturare la lupa Cecilia, probabilmente voleva solamente tutelare il proprio orto poco distante. Da quando è stata accertata la presenza del lupo sui Colli Euganei i servizi di perlustrazione, anche notturni, si sono intensificati poiché l’obiettivo è quello di garantire la massima azione di salvaguardia e tutela a quest’esemplare particolarmente protetto che, stando alle fonti a disposizione, non si è ancora potuto appurare con certezza se presenti altri esemplari.