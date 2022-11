Ha rubato l'incasso dell'Antica Fiera di Bresseo, scoperto e denunciato

Il 9 ottobre scorso durante l'Antica Fiera di Bresseo qualcuno aveva approfittato di un momento di disattenzione di un volontario della Proloco, per asportare da un auto i contanti incassati nel corso della serata dallo stand gastronomico. Si parla di diverse migliaia di euro. A distanza di 50 giorni la svolta.

I fatti

Ieri i carabinieri di Teolo hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 32 anni residente a Vigasio in provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma l'indagato si trovava nella zona della fiera la notte del furto. Non appena si è reso conto dei movimenti effettuati dal volontario, ha sfondato un vetro dell'utilitaria e successivamente ha aperto lo sportello dell'auto, arraffando il contante per poi fuggire indisturbato. Ad incastrare il trentaduenne veronese alcune testimonianze raccolte nell'immediatezza del furto e le immagini della videosorveglianza che avrebbero ripreso il mezzo dell'indagato dileguarsi subito dopo aver prelevato il borsello del volontario dal cruscotto dell'auto.