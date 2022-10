Svaligiato l'incasso dell'antica Fiera di Bresseo: è caccia ai ladri

All'antica Fiera di Bresseo, ospiti non graditi i ladri. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, gli organizzatori si leccano le ferite per quanto è capitato. Il furto è avvenuto nella tarda sera di sabato 8 ottobre lasciando senza parole gli organizzatori.

I fatti

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del "Mattino di Padova" i malviventi hanno atteso che terminasse la serata. Quando il tesoriere della Pro loco si è diretto verso l'auto con la valigetta dell'incasso della giornata l'hanno seguito senza farsi accorgere. Il tesoriere sarebbe tornato indietro per salutare e ringraziare gli ultimi volontari che stavano pulendo le cucine e lo stand. Massimo 5 minuti. Tanto è bastato ai ladri per sfondare un finestrino del mezzo in sosta, asportare la valigette e dileguarsi in tutta fretta. Immediato l'allarme al 112. Del furto si stanno ora occupando i militari dell'Arma della stazione di Bresseo. Secondo quanto trapelato, a mettere a segno il furto sarebbero state due persone non giovanissime che poi si sono dileguate su un'auto lungo via Ca'Boldù. Il furto ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

I carabinieri stanno indagando a trecentosessanta gradi per riuscire ad individuare i colpevoli.