Nel campo nomadi rinvenuta la refurtiva dei raid su auto

I carabinieri della stazione di Piove di Sacco, all’esito dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 25enne J.M. già noto alle forze dell’ordine, responsabile in ipotesi accusatoria del reato di furto aggravato e danneggiamento, in relazione a due raid avvenuti nella notte dell'11 e del 19 maggio prima a Piove di Sacco e poi a Brugine. Nelle due occasioni sono state danneggiate oltre 30 auto nel centro di Piove di Sacco ed altre quindici nel successivo fine settimana a Brugine. Proprio a Brugine dall’interno di alcune autovetture sono stati asportati anche oggetti personali.

L'indagine

I militari dell’Arma dopo giorni di serrate indagini, e dalla visione dei filmati tratti dalla videosorveglianza urbana dei comuni interessati, hanno acquisito elementi utili a richiedere ed ottenere dalla Procura della Repubblica di Padova un decreto di perquisizione a carico del giovane eseguito alle prime ore della mattinata del 25 maggio. Nel corso delle operazioni in un campo nomadi di via Arzerini a Brugine sono stati rinvenuti: occhiali da sole, portachiavi ed una bicicletta asportati durante le scorribande notturne, oltre a vari arnesi da scasso. Numerosa altra merce rinvenuta sarà invece posta in visione alle vittime dei furti, per accertarne la provenienza. Il doppio episodio ha creato allarme sociale tra Brugine e Piove di Sacco. Ecco perchè l'intervento dell'Arma, con la collaborazione della polizia locale è stato provvidenziale a riportare un po' di tranquillità.