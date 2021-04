Brusegana, qualche ingorgo per i lavori alla nuova rotatoria

Periodo di lavori in zona Brusegana, qualche disagio per gli automobilisti. Martedì 20, nella notte, terminati i lavori del Comune in via dei Colli dove sono sistemate le pendenze dei dossi rallentatori. Nella mattinata del 21 invece le fasi di asfaltatura a carico di privati per la realizzazione della rotatoria nuova, hanno causato qualche incolonnamento