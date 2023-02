Brutta caduta dalla mountain bike, trasportato a Schiavonia

Attorno alle 14 di sabato 4 febbraio, una squadra del Soccorso alpino di Padova è intervenuta lungo la pista Blu line di Monte Gallo, per l'infortunio di un ciclista.

Soccorso

Il 32enne di Torreglia (PD) stava percorrendo con un gruppo di amici il tracciato per le mountain bike quando, probabilmente urtando una pianta, ha perso l'equilibrio finendo addosso a un albero e riportando un sospetto trauma a spalla e braccio. Sette soccorritori sono scesi assieme a un infermiere dell'ambulanza per 800 metri e lo hanno raggiunto. Prestate le prime cure e caricato in barella, il ciclista è stato poi trasportato in discesa per un tratto all'incrocio con un altro sentiero meno ripido, da dove risalire sulla strada. Caricato in ambulanza, è stato quindi accompagnato all'ospedale di Schiavonia.