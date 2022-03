Brutto frontale nel padovano, intervengono i vigili del fuoco

Brutto frontale a Piombino Dese. Attorno alle 22:30 di oggi 19 marzo, i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti su richiesta del comando provinciale di Padova in via dei Busi, all' incrocio con via Molinella per in incidente stradale frontale fra 2 auto. Per ora non si conoscono i dettagli sulle condizioni dei conducenti dei due mezzi, nè di quelle di eventuali passeggeri. Sul posto sono subito arrivati anche i soccorsi.

Notizia in aggiornamento