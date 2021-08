Brutto incidente sul Giau: centauro in prognosi riservata

Un brutto incidente, che ha visto coinvolto un'auto e una motocicletta. Il conducente della moto, un Aprilia Tuono, è un quarantasettenne di Grantorto.

Scontro

L'incidente tra auto, una Subaru condotta dal settantesettenne milanese A. P., e la moto, è avvenuto quando erano le ore 11 di mercoledì 25 agosto, sul Passo Giau in provincia di Belluno. Il motociclista stava scendendo dalla cima quando dopo una curva si è scontrato con l'auto che proveniva dal senso opposta. Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato immediatamente soccorso. Elitrasportato all'ospedale di Treviso, si trova in prognosi riservata. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Vito di Cadore.