Brutto incidente nella notte, feriti due giovani

Due giovani bassanesi sono usciti di strada presso Presina a Piazzola sul Brenta, quando era da poco passata la mezzanotte di giovedì 19 agosto. Sono così immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che dopo aver messo in sicurezza l'automobile hanno estratto dall'abitacolo i due giovani.

Soccorsi

Dopo che i pompieri arrivati da Cittadella hanno permesso di far uscire dall'abitacolo i due giovani, questi sono stati presi in cura dal personale del SUEM. Prima sono stati stabilizzati e immediatamente dopo trasferiti in ospedale. I due giovani sono parsi in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso i vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.