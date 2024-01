Ragazzine bulle prendono a calci in testa una coetanea, il video spunta nella chat dei genitori

Avrebbero le ore contate le due baby bulle che in un video apparso nelle ultime ore in rete prima offendono, poi minacciano e picchiano una coetanea. I carabinieri della stazione di Padova Principale che hanno raccolto la denuncia da parte dei genitori della vittima avrebbero già identificato le due ragazze violente e già nella giornata odierna potrebbero convocarle in caserma.

Il video

Prima la minacciano, poi la intimidiscono, e infine la schiaffeggiano e la prendono a calci in testa mentre è a terra. Tutto questo rigorosamente ripreso da uno smartphone e poi pubblicato in rete. Sono le immagini choc che hanno iniziato a circolare nella mattinata di oggi, 25 gennaio, da Padova, poco distante dalla scuola che le protagoniste dell'aggressione frequentano. Il video, girato non distante da una scuola dell'Arcella, è arrivato però in mano ad alcuni genitori, che hanno subito condiviso tra loro le immagini per denunciare i fatti e poi si sono rivolto alla scuola e ai carabinieri. La vittima non prova a difendersi, ma subisce, evidentemente impaurita, gli schiaffi e le botte delle due ragazze. E' l'ennesimo caso di violenza che vede giovanissimi protagonisti. Un fenomeno, il bullismo, che si sta allargando a macchia d'olio con le forze dell'ordine impegnate a serrare le fila per cristallizzare ogni singolo episodio ed intercettare i responsabili.