Buoni shopping da spendere nei negozi locali per 1000 famiglie con figli minori 

Buoni shopping in arrivo per le famiglie con bambini e ragazzi di Montegrotto Terme. Il Comune di Montegrotto Terme recapiterà in settimana a tutte le famiglie con minori due buoni shopping, uno del valore di 12 euro, l’altro di 10 euro, per ogni figli.

Famiglie

L’iniziativa per la quale l’amministrazione ha investito 35 mila euro coinvolgerà circa 1000 famiglie che potranno spente i buoni in tutti i negozi del territorio che hanno aderito all’iniziativa. «Il duplice scopo - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è di sostenne le famiglie con risposte concrete e mirate e di rivitalizza il commercio locale per il quale speriamo che questi buoni inneschino un circolo virtuoso»

Buoni

I Buoni Shopping vogliono essere anche uno stimolo agli acquisti durante un periodo importante per il commercio: il Natale. Potranno essere spesi nei 100 negozi che hanno aderito all’iniziativa (lista completa nel sito www.montegrotto.org) da lunedì 6 a venerdì 31 dicembre 2021.I negozi aderenti saranno rimborsati completamente dall'amministrazione comunale tramite apposita richiesta di liquidazione da presentare entro il 10 gennaio 2022. L’esperienza, in collaborazione con Cescot e Confesercenti, è al suo secondo anno e vi hanno aderito 100 esercizi commerciali di Montegrotto Terme.