BusItalia, ADL Cobas convoca sciopero e presidio

Come era prevedibile, vista anche la difficoltà di confontarsi con i vertici di BusItalia, quindi di Gruppo FS Italiane, Adl Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione per la giornata di venerdì 25 febbraio.

Sciopero

Le questioni sul tavolo sono diverse e si trascinano da tempo. La bassa retribuzione, i turni per niente agevoli e l'obbligo di disponibilità che non sarebbe poi altro che la reperibilità, stanno mettendo a dura prova la pazienza dei lavoratori. Venerdì 25 è quindi previsto lo sciopero generale di 24 ore, con rispetto delle fasce e presidio in prefettura dalle 10 alle 12.

Richieste

«Ci ritroveremo davanti a palazzo Santo Stefano venerdì 25 febbraio alle 10 per chiedere al prefetto di convocare un tavolo di garanzia a cui far sedere la Provincia, il Comune, l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori per discutere della situazione. I turni - spiega Pieretti - sono diventati insostenibili, con un continuo stravolgimento dell'orario settimanale, giornaliero e notturno. Il premio di risultato non viene erogato anche se è un diritto, perché i dipendenti hanno lavorato anche durante la pandemia a rischio della loro salute. Altra questione è la retribuzione: se il Contratto nazionale non si può toccare può invece essere ritoccata al rialzo l'indennità che fa parte della contrattazione con l'azienda».