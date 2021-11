Cabine elettriche trasformate in opere d'arte: dopo via Buonarroti tocca a via Durer

L’artista bolzanino Egeon è stato scelto per realizzare un’opera su un impianto di trasformazione dell’Azienda del Gruppo Enel, situato in via Durer a Padova, nel quartiere Arcella, divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco che lo ha posto al centro di grande attenzione mediatica. E' la seconda, dopo quella di un totale di otto, tutte all'Arcella, che diventeranno delle vere e proprie opere d'arte.

Quest’opera rappresenta quindi anche il secondo di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di 8 cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli 8 secoli dell’Ateneo di Padova ed è stata realizzata con il contributo ed il patrocinio dell’Università di Padova. Committente dell’opera, intitolata “Limite”, è Arcellatown, la community social collettore di questi movimenti artistici che danno voce oggi più che mai ad un quartiere che ha molto da esprimere e lo fa in maniera indipendente ed autonoma dal “basso”. «Ringraziamo i partner privati come E-Distribuzione – sottolinea il presidente Costa - che si offrono come sostenitori di una nuova idea di vivere le periferie».