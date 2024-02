Manuela Cacco esce dal carcere per lavorare: «E' una detenuta modello»

Manuela Cacco è uscita dal carcere. Ovviamente non per sempre, ma solamente per alcune ore e per lavorare in un centro cattolico di volontariato in provincia di Venezia. Guadagnerà 20 euro al giorno e potrà uscire dalle 12.30 alle 19.30 (o dalle 15 alle 17.30). L’ex tabaccaia di Camponogara, detenuta per l'omicidio di Isabella Noventa, per cui sono rinchiusi anche i fratelli Freddy e Debora Sorgato, adesso, un paio di volte alla settimana, potrà uscire dal penitenziario di Santa Maria Maggiore alla Giudecca. Manuela Cacco è stata condannata, in via definitiva a 16 anni e dieci mesi di reclusione. La notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, insieme ai fratelli Sorgato (che scontano 30 anni di carcere), ha partecipato attivamente al delitto ed è detenuta dal 16 febbraio dello stesso anno. Ha sempre collaborato con gli inquirenti e avendo e avendo avuto sempre una buona condotta, aveva già ottenuto dei permessi. Adesso, da circa una settimana, come previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario ha accesso al lavoro esterno.

La difesa

«È una detenuta modello» ha detto il suo legale, Alessandro Menegazzo. Il direttore del carcere ha quindi firmato il programma costruito su misura per Cacco, improntato sulla sua rieducazione. Poi il magistrato di sorveglianza, Giovanbattista Secchi Villa, ha dato il consenso definitivo.Per arrivare a lavoro Manuela Cacco potrà prendere i mezzi pubblici e per ogni giornata lavorativa percepirà 20 euro. Avrà un cellulare, che però potrà utilizzare solo per contattare il carcere. Considerata la buona condotta ha guadagnato 45 giorni di sconto ogni 6 mesi e quindi la data fissata per la sua libertà ad oggi è il 9 febbraio del 2031. Probabilmente però uscirà molto prima.