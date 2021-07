Trovato senza vita sul fondo di una piscina: forse una caduta accidentale

Il suo corpo è stato trovato privo di vita nella piscina dell’hotel Firenze di via Valerio Flacco di Abano Terme. Marco Bernardini aveva 37 anni.

Il fatto

Lunedì 12 luglio, intorno alle 18, il custode dell’albergo ha trovato il corpo in fondo alla piscina, coperto da un metro e mezzo di acqua piovana. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti non si tratterebbe di suicidio, forse una caduta accidentale. Una donna che risiede in zona ha detto ai carabinieri di aver visto Bernardini nei dintorni dell’hotel dismesso per fallimento: le è parso agitato e parlava a voce molto alta. Questo, intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato scorso. Dopo pochi minuti la testimone ha detto di aver sentito un tonfo sordo, versione confermata dai video delle telecamere di sorveglianza. Inoltre, sul cadavere non ci sono segni di aggressione che possono far pensare a una colluttazione. Ma perché si trovava all’hotel Firenze?