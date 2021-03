Trovato un cadavere in una tenda da campeggio in zona Chiesanuova

Un cadavere è stato rinvenuto all'interno di una tenda da campeggio mercoledì mattina verso le 9.30 da una donna che era a passeggio con il cane. Le volanti e i colleghi della scientifica sono andati sul posto dopo la segnalazione.

Il fatto

Il corpo senza vita dell'uomo, un italiano di 43 anni senza fissa dimora, era ai margini di un campo in via Lombroso, in zona Chiesanuova, poco distante da una scuola materna dove i bambini stavano giocando e non si sono accorti di nulla. Il cadavere si trovava all'interno di una tenda da campeggio posizionata nell'area verde, tra gli alberi da almeno 2 giorni. La polizia ha subito escluso la morte violenta ma solo l'autopsia potrà chiarire se sia stato un decesso per cause naturali o per un'overdose. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giodiziaria. Diversi residenti della zona hanno lamentato la presenza costante di spacciatori a tutte le ore. Il pm di turno Sergio Dini ha disposto il sequestro della tendina e dello zaino.