Arrampica sul Baffelan e scivola per dieci metri, rompendosi la caviglia

È scivolato mentre arrampicava e si è fatto male alla caviglia. Due soccorritori, anche loro in arrampicata, lo hanno visto e lo hanno aiutato.

Il fatto

Erano le 13.30 di domenica 15 maggio quando un 36enne di Rovolon stava arrampicando sul Baffelan (Vicenza). Arrivato al primo tiro della via Vicenza è scivolato per una decina di metri e si è fatto male alla caviglia: il dolore era tale che ha pensato si fosse rotta. Due soccorritori che stavano arrampicando lì vicino lo hanno visto e sono andati verso di lui per aiutarlo: lo hanno calato alla base della parete per facilitare i soccorsi e hanno chiamato il soccorso alpino di Schio, supportato anche da una squadra di Recoaro-Valdagno. L'elicottero di Treviso e quello di Trento hanno provato più volte ad avvicinarsi ma le nubi basse erano troppo dense e la manovra troppo pericolosa. Così si è preferito caricare il ferito in ambulanza: una volta imbarellato le squadre hanno attrezzato le calate per 300 metri fino a raggiungere la strada e quindi l'ambulanza. L'uomo è stato portato in ospedale e con lui è andato anche il compagno di cordata.