Cade dalla moto sul Grappa, ferito motociclista di Vigodarzere

Non è in pericolo di vita N. M., caduto dalla sua motocicletta quando si trovava a quota1300 metri, nel Comune di Pieve del Grappa.

Incidente

Raggiunto con ambulanza da montagna da medico e infermiere di Pedemontana Emergenza ODV inviati su indicazione della c.o. SUEM 118 di Treviso. Stabilizzato e caricato in ambulanza, è stato portato all'ospedale di Castelfranco. Il motociclista, classe 1981e residente a Vigodarzere, ha riportato ferite al ginocchio e al gomito sinistro. Non è quindi in pericolo di vita.